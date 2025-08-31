Un accidente fatal conmocionó la noche del sábado en el kilómetro 168 de la Ruta 2, a la altura de Castelli. Una camioneta Volkswagen Amarok chocó contra la parte trasera de un camión con acoplado y su conductor, un productor agropecuario oriundo de General Madariaga, murió en el acto.

El camión era manejado por el secretario de Seguridad de Castelli, Marcelo Melo, quien debió ser internado tras sufrir una crisis nerviosa, según publicó Castelli Diario.

La violencia del impacto fue tal que la Amarok quedó incrustada debajo del rodado mayor. El hecho ocurrió en cercanías de Guerrero, generando escenas de conmoción entre los automovilistas hasta la llegada de los equipos de emergencia.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Castelli, Defensa Civil, Policía Vial, ambulancias de AUBASA y personal del Hospital Municipal de Castelli. Además, intervinieron efectivos del Destacamento Vial Castelli y la Policía Científica, de acuerdo a lo informado por Criterio Online.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Descentralizada de Castelli, que intenta establecer las causas del siniestro. Según consignó Infozona, también se perita la propiedad de la camioneta, que pertenecería a un ministerio nacional.

El hecho sacudió sumó preocupación en la región, ya que se trata de un nuevo episodio trágico en la Autovía 2, una de las rutas más transitadas de la provincia de Buenos Aires.