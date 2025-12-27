Un accidente vial fatal sacudió este sábado a la provincia de Buenos Aires tras un choque frontal entre una Renault Kangoo y una Volkswagen Amarok sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 228.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del utilitario murió en el acto, mientras que tres personas —entre ellas un menor de edad— sufrieron heridas de gravedad. Todos los sobrevivientes fueron derivados de urgencia al Hospital de Las Flores, donde permanecen internados con pronóstico reservado.

Según informó el medio regional CNM Noticias, el siniestro movilizó a un amplio operativo de emergencia. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Cacharí y Las Flores, junto a efectivos de la Policía Vial y personal de Corredores Viales, que asistieron a las víctimas y aseguraron la zona.

Debido a la posición final de los vehículos y a la magnitud de los daños, la Ruta 3 permaneció totalmente cortada durante varias horas, mientras se realizaban las pericias accidentológicas para determinar las causas del choque. Las autoridades recomendaron circular con extrema precaución y respetar los desvíos habilitados.

