Accidente fatal en la Ruta 74: murió un chofer tras un choque frontal entre dos camiones
El conductor de un camión de la empresa de correos Southpost murió en el acto luego de un choque frontal con otro camión a la altura del distrito de Maipú. El siniestro ocurrió cerca de la medianoche y dejó además otro conductor herido, aunque fuera de peligro.
El accidente se produjo cuando dos camiones colisionaron de frente por motivos que todavía se investigan. A raíz del impacto, falleció en el lugar el chofer del vehículo de menor porte, perteneciente a la firma de correos Southpost, que transportaba una caja térmica. Hasta el momento no trascendió la identidad ni la procedencia de la víctima.
El otro vehículo involucrado pertenece a una empresa local de traslado de ganado de la familia Portela. Su conductor fue asistido en el lugar por personal médico y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Municipal con golpes y heridas cortantes, aunque en principio no presentarían gravedad.
Tras el impacto, ambos camiones quedaron sobre la cinta asfáltica, lo que obligó a interrumpir el tránsito durante varios minutos mientras trabajaban los equipos de emergencia.
En el lugar intervinieron bomberos del Destacamento de Las Armas, personal de Policía Vial y dos ambulancias del SAME. Las autoridades realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.
