El accidente se produjo cuando dos camiones colisionaron de frente por motivos que todavía se investigan. A raíz del impacto, falleció en el lugar el chofer del vehículo de menor porte, perteneciente a la firma de correos Southpost, que transportaba una caja térmica. Hasta el momento no trascendió la identidad ni la procedencia de la víctima.

El otro vehículo involucrado pertenece a una empresa local de traslado de ganado de la familia Portela. Su conductor fue asistido en el lugar por personal médico y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Municipal con golpes y heridas cortantes, aunque en principio no presentarían gravedad.

Tras el impacto, ambos camiones quedaron sobre la cinta asfáltica, lo que obligó a interrumpir el tránsito durante varios minutos mientras trabajaban los equipos de emergencia.

En el lugar intervinieron bomberos del Destacamento de Las Armas, personal de Policía Vial y dos ambulancias del SAME. Las autoridades realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.

