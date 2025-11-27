Accidente fatal en la Ruta 86: murió un motociclista tras chocar contra un camión
El siniestro ocurrió este jueves y fue entre una moto y un camión. El conductor del rodado menor murió en el lugar. Fuerzas de seguridad y personal médico trabajan en la zona.
Un motociclista murió este jueves en un accidente ocurrido sobre la Ruta Provincial 86, tras un choque entre una moto y un camión. Según informó Ecos Diarios de Necochea, el conductor del rodado menor falleció en el lugar como consecuencia del impacto.
Por su parte, el portal jnfnet.com.ar precisó que el siniestro ocurrió entre el acceso a Juan N. Fernández (km 67) y Puente Blanco (km 60), en un tramo de la ruta que se encuentra en muy mal estado. El camino quedó completamente cortado a la espera de Policía Científica, lo que confirmó la gravedad del episodio.
Bomberos de La Dulce y de Juan N. Fernández, junto a personal policial y equipos médicos, trabajaron en la zona mientras se realizaban las pericias para establecer cómo ocurrió el accidente.
