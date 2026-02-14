El comienzo del fin de semana largo de Carnaval quedó marcado por un nuevo accidente fatal en la provincia de Buenos Aires. Un joven de 20 años murió este sábado tras chocar de frente con su camioneta contra otro vehículo en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 191, en jurisdicción de Castelli, mano a la Costa Atlántica.

Ads

La víctima fue identificada como Sebastián Traverso, quien conducía una Ford EcoSport gris en sentido hacia Capital Federal. Por causas que ahora se investigan, habría perdido el control del vehículo, se cruzó de carril y colisionó de frente contra una Toyota Hilux que circulaba en dirección a Mar del Plata.

Aunque el joven fue trasladado de urgencia al Hospital de Castelli, los médicos constataron que murió prácticamente en el acto y no pudieron salvarle la vida.

Ads

Foto: 0221

En la Hilux viajaban un hombre de 55 años y una mujer de 47, ambos oriundos de Luján, quienes fueron derivados al mismo centro de salud con heridas de distinta consideración, según publicó el sitio 0221.

El choque ocurrió en pleno recambio turístico, cuando miles de bonaerenses y visitantes se dirigían hacia la Costa Atlántica. Tras el impacto, se registraron largas filas de autos en la zona mientras trabajaban en el lugar personal sanitario local, Bomberos de Castelli y ambulancias de Aubasa.

Ads

La Fiscalía de Castelli inició una causa por homicidio culposo para determinar las circunstancias del hecho. De acuerdo a las primeras pericias, las condiciones climáticas y de la calzada eran buenas al momento del siniestro, por lo que no se descarta una mala maniobra o un desperfecto mecánico como posibles causas.