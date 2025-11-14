Un hombre de 79 años perdió la vida este jueves por la tarde luego de volcar con su camioneta en la Ruta 50, a unos 8 kilómetros de la localidad de Cacharí. La Justicia investiga las causas del trágico siniestro, ocurrido alrededor de las 18. La información y la foto fueron aportadas por Noticias de Azul.

De acuerdo a fuentes policiales, el alerta ingresó inicialmente al cuartel de Bomberos, que daba cuenta de un posible vuelco en la traza provincial. Cuando los bomberos, personal de la Subcomisaría de Cacharí y profesionales del hospital llegaron al lugar, encontraron una Toyota Hilux (patente EHT-043) volcada sobre la banquina.

En el interior del vehículo permanecía su conductor, identificado como Jorge Luis Damperat, de 79 años, domiciliado en la zona rural de Pardo, partido de Las Flores. A pesar de la rápida respuesta de los equipos de emergencia, el hombre fue hallado sin vida.

Las causas del siniestro aún no están claras y forman parte de la investigación iniciada por la Policía. La causa quedó a cargo de la UFI Nº 13 del Departamento Judicial de Azul, cuyo titular, el fiscal Adrián Peiretti, dispuso las pericias de rigor para determinar cómo ocurrió el vuelco.

