Una nueva movilización tuvo lugar frente al Palacio Municipal de Chivilcoy en reclamo de justicia y el esclarecimiento de la muerte de Jonathan “Mamucha” Burcez, joven de 23 años fallecido el pasado 22 de octubre. A casi un mes del trágico hecho, la familia encabezó la cuarta marcha en busca de respuestas, acompañada por vecinos y organizaciones solidarias.

Con un fuerte dispositivo policial que incluyó el vallado del Palacio Municipal y la Comisaría local, los hermanos del joven, Lorena y Damián, leyeron un comunicado donde exigieron explicaciones claras y urgentes. "Se nos ríen en la cara y no es así. Queremos respuestas concretas. Miren cómo está la familia: no comemos, no dormimos, queremos paz", expresó Damián entre lágrimas.

El abogado de la familia, el Dr. Emmanuel Langone, también tomó la palabra y reveló detalles sobre el avance de la causa, que está a cargo del fiscal Pedro Illanes, de la UFI N°3 de Mercedes, y de la Dra. María José Lombardo, de la Ayudantía Fiscal de Chivilcoy. La investigación, caratulada como “homicidio culposo/lesiones culposas”, busca esclarecer si la muerte fue producto de un accidente de tránsito o una agresión premeditada.

Foto: La Razón de Chivilcoy

"En las cámaras de seguridad se ve un móvil de la Guardia Urbana. Ese móvil tenía dos agentes que fueron los primeros en intervenir y que no habían declarado en la causa. Esto deja en evidencia cómo fue el procedimiento", señaló Langone en declaraciones al diario La Razón de Chivilcoy. Además, descartó la hipótesis de un accidente de tránsito y planteó la posibilidad de que Jonathan hubiera sido víctima de una emboscada por parte de una patota.

“Esto no fue una simple patota, acá hay algo más pesado”, aseguró la familia, reflejando su desconfianza en torno al caso. Mientras las autoridades judiciales continúan investigando, los seres queridos de Jonathan insisten en mantener viva la lucha para que su muerte no quede impune.