Un grave accidente de tránsito ocurrió este domingo sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 350, y dejó como saldo preliminar dos personas fallecidas y cuatro heridas, que fueron trasladadas al Hospital Municipal de Pehuajó.

Ads

De acuerdo con la información difundida por Radio Mágica Pehuajó, en el siniestro estuvieron involucrados tres vehículos: un camión conducido por un hombre oriundo de Casbas, una Chevrolet S10 en la que viajaban dos personas de Carlos Casares y un Honda Civic.

Las dos víctimas fatales eran oriundas de Pehuajó, aunque actualmente residían en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ads

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Guanaco, junto a efectivos de la Policía Vial y la Policía Comunal, quienes realizaron las tareas de asistencia y las pericias correspondientes para determinar la mecánica del choque.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron las identidades de las víctimas ni las circunstancias exactas en las que se produjo el siniestro. La investigación continúa en curso.

Ads