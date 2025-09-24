Un choque frontal entre un automóvil y un camión ocurrido este miércoles en el kilómetro 518 de la Ruta Provincial 51, conocida en la zona como la “Curva de Sarachu”, terminó con dos personas fallecidas y otra internada en estado grave.

Ads

Según los primeros reportes, el impacto fue de una magnitud tal que el vehículo de menor porte se incendió; dos ocupantes quedaron atrapados y murieron calcinados en el lugar. Una tercera persona que viajaba en el auto logró salir por sus propios medios y fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal “Pedro S. Sancholuz” de Laprida, donde permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado. El conductor del camión salió ileso.

La Ruta 51 estuvo totalmente cortada al tránsito, cuando se fue reabriendo tras las tareas de remoción y peritaje. Policía Científica trabajó en el lugar para establecer las causas del siniestro e identificar a las víctimas, añadieron las fuentes.

Ads

En el operativo participaron las Unidades N.º 9 y N.º 10 de los Bomberos Voluntarios de Laprida, personal del Destacamento de San Jorge, la Policía de Seguridad Vial (rotonda Laprida–La Madrid), agentes y ambulancias del Hospital Municipal y efectivos de Policía Científica de Azul.

Ads