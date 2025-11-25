Accidente y tragedia en la Ruta 2: volcó un micro cerca de General Pirán, hay dos muertos y varios heridos
El micro volcó en el km 325, camino a Mar del Plata. Según reportó la agencia Noticias Argentinas, hay dos personas fallecidas y varios pasajeros heridos. Trabajan Bomberos, ambulancias, Policía y AUBASA.
Un micro de larga distancia volcó este martes en el kilómetro 325 de la Ruta 2, a la altura de General Pirán, en el partido bonaerense de Mar Chiquita, en sentido hacia Mar del Plata. Según informó la agencia Noticias Argentinas, el siniestro dejó dos personas muertas y un número aún no precisado de pasajeros heridos.
En el lugar trabajan Bomberos, ambulancias del sistema de emergencias, efectivos policiales y personal de AUBASA, que desalojaron la zona para permitir la atención de las víctimas y ordenar el tránsito. El vuelco ocurrió en plena mañana del martes, en una jornada con un intenso flujo vehicular tras el fin de semana extra largo en la Provincia.
De acuerdo a lo que también publicó diario Perfil, automovilistas que pasaban por la zona enviaron imágenes y videos que muestran al micro volcado sobre la banquina, mientras los equipos de emergencia asisten a los pasajeros heridos. La ruta permanece con circulación reducida y se recomienda transitar con extrema precaución.
