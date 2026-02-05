En el marco de una sesión extraordinaria, el Concejo Deliberante aprobó una serie de modificaciones al régimen de sanciones por infracciones de tránsito, con el objetivo de desalentar la circulación indebida de vehículos y reforzar la seguridad vial en todo el distrito.

La iniciativa se enmarca en la campaña impulsada por el intendente Gustavo Barrera, que pone el foco en sectores considerados especialmente sensibles, como la playa y distintas áreas residenciales, donde en reiteradas oportunidades se han detectado conductas de alto riesgo.

Con el aval del cuerpo deliberativo, se introdujeron cambios en las ordenanzas vigentes que regulan la circulación vehicular, actualizando el esquema de infracciones y sanciones. El nuevo régimen apunta particularmente a prácticas peligrosas, como la conducción temeraria, la realización de maniobras riesgosas, el uso de elementos no permitidos que generen tracción indebida y el traslado de menores de edad sin cumplir con las condiciones de seguridad exigidas por la normativa.

Para este tipo de faltas, el Concejo estableció multas significativamente más elevadas, con la intención de generar un efecto disuasorio. Desde el ámbito legislativo local señalaron que la medida busca proteger tanto a conductores como a peatones, además de preservar bienes públicos y privados, reforzando la prevención y el ordenamiento del tránsito en el distrito.

Las autoridades remarcaron que el endurecimiento de las sanciones responde a la necesidad de actuar frente a reiterados episodios de imprudencia vial, especialmente en espacios donde conviven vehículos y personas, y donde las consecuencias de un siniestro pueden ser particularmente graves.

En ese contexto, vuelve a cobrar relevancia el caso de Bastián Jerez, el niño de 8 años que resultó gravemente herido tras un accidente ocurrido en enero en Pinamar, mientras circulaba en un UTV. A tres semanas del siniestro, el menor continúa con su proceso de recuperación.

