En un verano marcado por accidentes graves en playas y sectores de dunas de distintos destinos turísticos, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, anunció que impulsará un proyecto para endurecer las sanciones contra quienes conduzcan de manera imprudente en estos espacios. La iniciativa apunta a modificar la Ley de Tránsito y será presentada en la Cámara de Diputados de la Nación.

Ads

Puede interesarte

El proyecto busca incorporar penalidades más severas para las conductas temerarias, especialmente en zonas costeras donde conviven peatones, familias, niños y turistas. Según explicó el jefe comunal, la propuesta pretende dar respuesta a una problemática que se repite cada temporada estival y que pone en riesgo tanto la seguridad vial como la integridad de quienes disfrutan de estos espacios recreativos.

Desde hace años, los municipios costeros vienen advirtiendo sobre un vacío legal en la normativa vigente. La Ley Provincial de Seguridad Vial 13.927 no regula de manera específica la circulación vehicular en playas y dunas, lo que obligó a los distritos a recurrir a ordenanzas locales para intentar ordenar la situación, con resultados desiguales.

Ads

Siguen los accidentes en La Frontera de Pinamar.

Miren a este pelotudo con el hijo sin casco y "PERMITIÉNDOLE MANEJAR"

Se lo puede identificar, habría que encanarlo por HDMP. FIN pic.twitter.com/n0zP2xE735 — Kid Lapicera (@kidlapicera) January 16, 2026

En ese marco, Villa Gesell prohibió el ingreso de vehículos a la playa en el tramo que va desde el centro hasta Mar Azul, mientras que Tres Arroyos adoptó medidas similares en Claromecó. Monte Hermoso restringió el estacionamiento en sectores costeros y Coronel Rosales limitó la circulación en áreas de Pehuen Co. Pese a estas disposiciones, en zonas como “La Frontera”, al norte de Pinamar, los accidentes protagonizados por cuatriciclos y otros vehículos todoterreno continúan repitiéndose año tras año, incluso con consecuencias fatales.

Puede interesarte

“Es necesario actualizar la legislación para que contemple la realidad de los destinos turísticos y permita aplicar sanciones más duras y efectivas”, sostuvo Barrera.

Ads

Actualmente, las infracciones vinculadas a este tipo de conductas se encuadran en el régimen general de tránsito, con multas que van desde los 180 mil hasta los 1,8 millones de pesos por faltas como circular sin casco, sin registro o sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV). En este contexto, los municipios quedan a cargo de la administración y el control de las playas, muchas de ellas concesionadas con fines turísticos, lo que complejiza la aplicación efectiva de las normas.