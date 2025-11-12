Una adolescente de 17 años fue manoseada por un hombre en plena calle en la localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora, cuando regresaba del colegio. El agresor intentó levantarle la pollera para abusarla.

Ads

El hecho ocurrió cerca de las 14, a plena luz del día, sobre la calle General Iriarte, cuando la joven caminaba de regreso.

Según relató una vecina y madre de un compañero de la víctima, el agresor comenzó a seguirla de manera sigilosa y, antes de llegar a la esquina de Zuviría, aceleró el paso para alcanzarla. En ese momento intentó levantarle la pollera y tocarla por la fuerza.

Ads

La adolescente reaccionó, enfrentó al abusador y lo increpó a los gritos. El atacante huyó del lugar.

El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad y las imágenes fueron entregadas a la Policía quien busca al agresor.

Ads

La familia de la joven radicó la denuncia en la comisaría local, y el sospechoso ya fue identificado a partir de las filmaciones.