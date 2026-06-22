Un estremecedor caso de violencia ocurrió en la localidad de 9 de Abril, partido de Lomas de Zamora, donde un hombre señalado por vecinos como autor de un presunto intento de robo fue brutalmente agredido, arrojado a un arroyo y atacado a tiros. La secuencia quedó registrada en videos que se viralizaron en las últimas horas.

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El hecho tuvo lugar sobre la calle Pablo Camarero, a la altura del puente que cruza el arroyo Santa Catalina, una zona donde los vecinos denuncian reiterados episodios de inseguridad.

Según trascendió, el conflicto se originó luego de un supuesto intento de robo en un comercio del barrio. De acuerdo con las versiones recogidas en el lugar, una empleada habría enfrentado al sospechoso y, minutos después, varios vecinos comenzaron a intervenir en la situación.

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La discusión derivó rápidamente en una agresión colectiva. Testigos relataron que el hombre recibió golpes de puño y patadas por parte de varias personas hasta que finalmente fue arrojado al arroyo Santa Catalina.

Vecinos atraparon a un delincuente, le dieron una golpiza y lo tiraron al arroyo. pic.twitter.com/qPC7U4kD9J — Gonzalo (@gonziver) June 18, 2026

Las imágenes difundidas muestran que, mientras permanecía dentro del agua, uno de los presentes extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos en su dirección. A pesar de la violencia del ataque, el hombre sobrevivió.

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Vecinos de la zona señalaron que el acusado era conocido en el barrio y que había sido denunciado en reiteradas oportunidades por amenazas, robos y agresiones. Sin embargo, hasta el momento no trascendieron precisiones oficiales sobre su situación ni sobre el avance de la investigación judicial.