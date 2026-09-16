Carla Ayelén Báez, hija de Rafael “El Cartonero” Báez, fue acusada de operar una red criminal desde el interior del Complejo Penitenciario de Batán dedicada a cometer estafas con tarjetas de crédito robadas para luego revender la mercadería en la red social Facebook.

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El rastreo de las antenas de telefonía celular resultó clave para la causa, al ubicar el origen de las llamadas de los compradores en las celdas de la cárcel de Batán y el tramo de la ruta 88 a la altura del kilómetro 6,5.

Según la acusación del fiscal Javier Pizzo, desde su lugar de encierro, Báez y su pareja, Ignacio Gabriel Catán, realizaban inteligencia previa llamando a las líneas de atención al cliente de la empresa Visa para verificar saldos y límites disponibles en plásticos de terceros, antes de contactar a los comercios marplatenses para ejecutar las transacciones fraudulentas.

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Carla Báez e Ignacio Catán ya habían sido condenados en marzo de 2023 un juicio abreviado por el Tribunal Oral Nº 3 tras probarse su responsabilidad en la comercialización de cocaína al menudeo, según publicó La Capital.

La investigación judicial, que llegará a debate oral a fin de año ante el Juzgado Correccional Nº 5, tiene como imputados a la pareja de reclusos —ambos con condenas previas por venta de droga— junto a Juliana Ríos y Nicolás Ezequiel Chiachiarella, señalados como los encargados de la comercialización al público de los productos robados.

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El patrón delictivo comenzó a registrarse el 17 de agosto de 2022. Mediante enlaces de pago electrónicos, el grupo compró juegos de sanitarios, mueles, autos infantiles a batería y somieres por cientos de miles de pesos utilizando datos de tarjetas Mastercard y Visa sin autorización. Para retirar la mercadería contrataban fletes ajenos a la maniobra.

Las tareas de inteligencia telefónica e investigación policial permitieron establecer que los bienes adquiridos de forma ilícita eran entregados a Ríos y Chiachiarella para su publicación en la plataforma Facebook Marketplace. Por cada venta concretada, la pareja recibía el pago de comisiones coordinadas por Catán y Báez.

Durante un allanamiento en la vivienda de los vendedores, el personal policial secuestró un bidet sin uso que conservaba las marcas de control del comercio damnificado, lo que terminó de cerrar el circuito probatorio.

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Rafael Báez: "Derroté a Monzón con la verdad"

El nombre de la imputada remite inevitablemente a la figura de su padre, Rafael Báez, quien cobró notoriedad pública hacia fines de la década de 1980 bajo el apodo de “El Cartonero”.

Báez se convirtió en un personaje clave al declarar como testigo presencial en la causa por el asesinato de la modelo y bailarina Alicia Muñiz, cometido por el excampeón mundial de boxeo Carlos Monzón en una residencia del barrio La Florida, en Mar del Plata.