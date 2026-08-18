Una mujer de 32 años detenida en Bahía Blanca, acusada de promover y facilitar la prostitución de su propia hija, declaró ante la Justicia y negó de manera categórica las acusaciones. Durante su indagatoria, sostuvo que la denuncia forma parte de un conflicto familiar de larga data y aseguró que nunca tuvo participación en los hechos investigados.

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La causa está a cargo de la UFIJ N°14 y se inició a partir de la presentación realizada por la joven, quien actualmente tiene 18 años y habría denunciado situaciones que, según la hipótesis de la Fiscalía, comenzaron cuando todavía era menor de edad.

“No tengo nada que ver con esto”, afirmó la acusada ante el fiscal Marcelo Romero Jardín, al desligarse de los hechos que se le atribuyen en declaraciones reproducidas por el medio local LaBrujula24.

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La versión de la acusada

Según surge de su declaración, la mujer sostuvo que el teléfono que aparece relacionado con la investigación había sido entregado a su hija aproximadamente un mes y medio antes y que era la joven quien lo utilizaba y administraba.

También negó haberla golpeado y aseguró que durante una de las jornadas señaladas en la denuncia ella ni siquiera había visto a su hija. Como parte de su explicación, mencionó que en la vivienda se encontraba una trabajadora social del programa Envión.

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La detenida describió además una relación conflictiva con la joven y sostuvo que su hija mantenía vínculos sentimentales que ella consideraba perjudiciales.

“Me odia porque siempre le corto los novios”, declaró, al explicar lo que, según su versión, habría motivado el enfrentamiento entre ambas.

En ese sentido, relató que en una oportunidad la joven permaneció alrededor de seis meses en Bariloche junto a un hombre al que, según afirmó, intentó alejar porque presuntamente la golpeaba.

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“Ella me pidió que no llevara este tema más lejos, que dejara de hacer quilombo. Yo solamente quería saber que estuviera bien”, sostuvo.

Negó que la persona de una publicación fuera su hija

Otro de los elementos que la Fiscalía le exhibió durante la indagatoria fue una imagen extraída de un sitio web en el que presuntamente se ofrecían encuentros sexuales.

La mujer negó que la persona que aparecía en la fotografía fuera su hija y explicó que podía identificarla por una cicatriz que tiene desde pequeña, producto de un accidente que requirió una intervención quirúrgica.

También mencionó a otros hombres vinculados, según su relato, con la vida de la joven y aseguró que en diferentes oportunidades había intentado intervenir para evitar que mantuviera determinadas relaciones.

La acusada insistió en que su hija realizaba encuentros “por su cuenta” y llegó a expresar que quería que se dedicara a vender productos a través de Marketplace.

Qué investiga la Justicia

La investigación comenzó aproximadamente un mes atrás, luego de la denuncia presentada por la joven ante la Comisaría de la Mujer.

De acuerdo con lo informado por La Brújula 24, en las últimas semanas se realizó un allanamiento en la vivienda que compartían ambas. Durante el procedimiento fueron secuestrados siete teléfonos celulares, que posteriormente fueron sometidos a peritajes.

Los investigadores encontraron en esos dispositivos mensajes que serían compatibles con el relato realizado por la denunciante. A partir de esos elementos, la Fiscalía solicitó la detención de la mujer.

La imputación contempla inicialmente tres hechos relacionados con una misma dinámica. Según la hipótesis fiscal, los servicios sexuales eran ofrecidos mediante el sitio Skokka.com, mientras que la joven habría sido obligada a entregar el dinero obtenido y habría recibido amenazas de castigos físicos si se negaba.

Pericias psiquiátricas y más interrogantes

La Justicia dispuso además pericias psiquiátricas tanto para la detenida como para la denunciante.

En paralelo, los investigadores buscan determinar si la situación denunciada podría haber afectado a otras personas del entorno familiar. La joven tiene hermanos y, por ese motivo, la Fiscalía intenta establecer si existen otros posibles casos que deban ser investigados.

“Me entregué en la DDI porque no tengo nada que ocultar”, sostuvo la mujer durante su declaración.

Ahora, la Fiscalía deberá confrontar su versión con los mensajes recuperados de los teléfonos, los testimonios, las pericias y el resto de la evidencia incorporada al expediente para definir los próximos pasos procesales.

La mujer continúa detenida mientras avanza una investigación que, por involucrar a una presunta víctima dentro del ámbito familiar, mantiene bajo reserva su identidad y otros datos que puedan permitir identificarla.