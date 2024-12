Semanas atrás, el diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, visitó el Hospital Dr. Enrique Erill ubicado en Escobar donde fue recibido por el director Ariel Folchi, su equipo directivo, y el presidente de la Asociación Cooperadora, Armando Sguiglia.

El legislador había anunciado que traía una donación para el hospital, pero no específico de qué se trataba. El director del hospital, reveló: “Después de algunos días, consulté con Armando (Sguiglia) sobre las donaciones porque él recorrió, con sus 85 años, todas las instalaciones junto al diputado. Cuando me confirmó que entregaron 30 pañales, no lo podía creer. Insólito”.

El presidente de la Cooperadora del Hospital desde hace 21 años, Armando Sguiglia, brindó más detalles:

“Cuando llegó el diputado, acompañado de referentes nacionales y locales de su partido, un colaborador nos entregó dos bolsitas, no sabíamos qué eran así que las dejamos en una oficina. Cuando terminó la visita y vimos que no se las llevaron supimos que esa era la donación”.

“Me pareció realmente vergonzoso. Es una cantidad de pañales que habitualmente donan los vecinos y que en la cooperadora lo aceptamos de muy buen gusto, porque sabemos que a esos vecinos les significa un esfuerzo y nos emociona y agradecemos profundamente y de corazón. Pero de un funcionario público la verdad es que esperábamos algo más. Treinta pañales para adultos en un hospital no significan nada”.

Según especificaron, esa donación>n equivale a 40 mil pesos y le sirve a un adulto mayor por 10 días como máximo.