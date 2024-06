Armando Oscar González, conocido como "La Urraca", falleció este jueves a los 56 años. González, un símbolo del Club Atlético Lanús en las décadas de los 80 y 90, no pudo recuperarse de un accidente cerebrovascular (ACV) sufrido hace unos días. Pese a ser operado en el Hospital Evita y trasladado al Hospital Bicentenario de Monte Grande, el ex futbolista no pudo superar la gravedad de su estado.

La Urraca González fue un jugador querido y respetado por la afición de Lanús. Debutó en el equipo en la temporada 1988/89 y se destacó como lateral izquierdo. Su trayectoria estuvo marcada por su pasión y compromiso, características que lo convirtieron en un ídolo del club.

Hermoso homenaje de Lanús a Urraca González.pic.twitter.com/y5X0JBiLF5 — VarskySports (@VarskySports) June 14, 2024

En 2012, González sufrió un ACV del que logró recuperarse con mucho esfuerzo y dedicación. Esta vez, sin embargo, la hemorragia fue demasiado grave y no pudo recobrar la conciencia después de la operación. Los médicos le diagnosticaron muerte cerebral, poniendo fin a su lucha.

La noticia de su fallecimiento se conoció poco antes del partido de Lanús contra Racing por la Liga Profesional. Durante el descanso, la imagen de González y la triste noticia se mostraron en la pantalla gigante del estadio Néstor Díaz Pérez. Hubo un minuto de silencio y la camiseta con el número 3 que usaba La Urraca se colocó en el centro del campo, mientras los hinchas coreaban "Urraca, corazón".

González fue capitán del equipo que ganó la Copa Conmebol de 1996, el primer título internacional de Lanús. Después de diez años como profesional, dejó el club por diferencias con el entrenador Héctor Cúper y jugó una temporada en Deportivo Español antes de retirarse. Tras su retiro, González volvió a Lanús, donde trabajó en las divisiones inferiores y como entrenador interino. Siempre compartió su historia de vida con los jóvenes jugadores, destacando la importancia de la humildad y el esfuerzo.

⚫️ Profundo dolor: Club Atlético Lanús lamenta el fallecimiento de Armando Oscar “Urraca” González, hincha, jugador, gran capitán e ídolo de la institución. Toda la familia granate abraza a los seres queridos de la Urraca en este momento de pesar. Por siempre y para siempre… pic.twitter.com/RF1jLJflKs — Club Lanús (@clublanus) June 14, 2024

Nacido en Villa Jardín, González llegó a Lanús cuando tenía 12 años, enfrentando numerosas dificultades económicas. A menudo recordaba cómo el club lo ayudaba dándole alimentos y pasajes de colectivo. Su historia de perseverancia y superación inspiró a muchos. En sus últimas entrevistas, González solía recomendar vivir con tranquilidad y disfrutar cada momento, recordando su experiencia en terapia intensiva tras su primer ACV. Sus palabras y su legado seguirán vivos en el corazón de todos los hinchas granates.

El Club Atlético Lanús expresó su profundo dolor por la pérdida de La Urraca y envió sus condolencias a sus seres queridos. "Por siempre y para siempre... Urraca", fueron las emotivas palabras de despedida del club en sus redes sociales.