Era el mes de agosto del año 1997, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tenía previsto realizar dos recitales en el estadio de Estudiantes de Olavarría los días 16 y 17. Pero el intendente Helios Eseverri suspendió la presentación por razones de “seguridad”.

Ads

Por ello la banda decidió brindar una conferencia de prensa en el hotel Savoy de dicha ciudad, la única vez que estuvo en vivo para la televisión. Ese mismo lugar será epicentro este viernes a las 19 horas, al conocerse la noticia del fallecimiento de Carlos “Indio” Solari.

Los seguidores del músico convocaron al encuentro frente al edificio - hoy abandonado tras su cierre en 2020 - donde compartir un momento de recuerdo y homenaje.

Ads

La convocatoria comenzó a difundirse a través de las redes sociales bajo la consigna: “Nos encontramos. Para compartir un abrazo, una canción”.

"Hemos cumplido con todos los requisitos y hemos tenido una paciencia infinita", decía “El Indio” en dicha conferencia de la que han pasado casi tres décadas. Sobre el porqué no daban conferencias, el líder explicó: "Ya tenemos la suficiente edad para que, en lugar de bajarles líneas a los chicos, escucharlos, porque en sus nervios hay más información del futuro que la que tipos de nuestra edad puedan tener para aconsejarles".

Ads

Una nota de color sobre el escritorio sobre el que brindaron la conferencia Sergio Dawi, “Semilla” Bucciarelli, “el Indio” Solari, Skay Beilinson y “la Negra” Poli es que en el año 2024 intentó ser subastado. El mueble estaba valuado en 12 mil dólares. Sin bien, generó interés quedó sin vender. Sin embargo, podría ser ofrecido en un próximo remate.

Puede interesarte