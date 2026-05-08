Manuel Adorni, investigado por un supuesto enriquecimiento ilícito de casi 800 mil dólares, volvió a ratificar su inocencia y advirtió que todo será aclarado: “Cuando la Justicia aclare todo, voy a hablar mucho; esto no va a quedar en silencio”.

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Además, criticó la “carnicería mediática” de la que presuntamente es víctima y sobre la posibilidad de su salida del Gobierno manifestó: "Jamás se me pasó por la cabeza irme o renunciar. Por supuesto que, como le pasaría a cualquiera, tenés días en los que estás mejor y otros en los que estás peor, con más o menos ánimo, pero de ninguna manera pensé en dejar todo”.

En este sentido, ahondó en declaraciones por streaming: “Si en algún momento me voy, es porque el Presidente necesita o entiende que hay un lugar mejor donde le pueda ser más útil o porque otra persona podría estar mejor donde estoy”.

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Por otro lado le agradeció a Javier Milei por su respaldo: "Sabe la verdad. Me emociona mucho, me impacta el apoyo desde lo humano y hasta desde lo espiritual que me da. Independientemente de las declaraciones públicas, ¿no? Que por supuesto son contundentes. El Presidente tiene convicciones muy firmes. Él jamás ejecutaría a una persona que él considera honesta, decente y leal. No lo va a hacer nunca".

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