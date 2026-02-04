“Comprendo el esfuerzo de Pavorni (SIC) por pegar pelo donde no crece. Lo que me asombra es su esfuerzo por recortar lo que digo y acomodarlo a su relato”, escribió Alberto Fernández, acusando al Jefe de Gabinete Manuel Adorni de sacarlo de contexto en un video donde hablaba de la pelea entre el Gobierno de Javier Milei y Paolo Rocca.

Rápidamente el funcionario libertario salió al cruce y le recordó su denuncia por violencia de género: “Señor: en su caso, utilizar el verbo ‘pegar’ tal vez no haya sido la mejor elección”. Y agregó: “De igual forma aprovecho para contarle que el pelo no se ‘pega’, sino que se implanta. También le comento que mi primera intervención capilar la tuve que posponer porque usted decidió encerrar a los argentinos de forma indefinida allá por el año 2020”

“Su gobierno será recordado como el peor de la historia, por lo que tal vez no sea muy atinado seguir acotando bobadas en X. Que Dios se apiade de su alma”, concluyó.

Señor: en su caso, utilizar el verbo “pegar” tal vez no haya sido la mejor elección. De igual forma aprovecho para contarle que el pelo no se “pega”, sino que se implanta. También le comento que mi primera intervención capilar la tuve que posponer porque usted decidió encerrar a… https://t.co/Qdr0CpZXZC — Manuel Adorni (@madorni) February 4, 2026

