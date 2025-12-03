Manuel Adorni redefinió la Jefatura de Gabinete que conduce y designó como su número dos a Aimé “Meme” Vázquez (dirigente del PRO) en reemplazo de José Rolandi, quien ocupó el cargo desde diciembre de 2023.

El ahora ex funcionario había logrado sobrevivir a la salida de Nicolás Posse y continuar con Guillermo Francos, pero Adorni quiere construir su propio equipo de trabajo para emprender la segunda etapa de Gobierno, y esa decisión selló su salida.

Vale destacar que Adorni es el tercer Jefe de Gabinete de la administración Milei, que lleva menos de dos años de gestión.

