Adorni en el Coloquio de IDEA en Mar del Plata: "Le dedicamos 2 años de Gobierno a estabilizar el descalabro heredado"
"En nuestro segundo bienio de mandato vamos a llevar a cabo las reformas profundas para tener una economía competitiva", sostuvo el vocero presidencial en el tradicional encuentro empresarial.
Este miércoles, en representación del Gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni, estuvo presente en el 61° Coloquio de IDEA, donde destacó las medidas de la gestión libertaria y pronosticó lo que se viene.
"Queremos construir un país que deje de tenerles miedo a la competencia o a la innovación para abrazarlas y hacerles su lugar en el mundo", dijo el funcionario desde Mar del Plata.
Y explicó: "Ya le dedicamos los primeros dos años de nuestro Gobierno a estabilizar el descalabro económico heredado. Ordenamos el plano fiscal, el plano monetario y el plano cambiario”.
"Ahora, en nuestro segundo bienio de mandato vamos a llevar a cabo las reformas profundas para tener una economía competitiva", continuó el vocero.
En este sentido, adelantó que el gobierno enviará el viernes 17 de octubre un proyecto de reformas laborales y fiscales al Congreso, para que "la microeconomía acompañe a la macro".
