Este miércoles, en representación del Gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni, estuvo presente en el 61° Coloquio de IDEA, donde destacó las medidas de la gestión libertaria y pronosticó lo que se viene.

Ads

"Queremos construir un país que deje de tenerles miedo a la competencia o a la innovación para abrazarlas y hacerles su lugar en el mundo", dijo el funcionario desde Mar del Plata.

Y explicó: "Ya le dedicamos los primeros dos años de nuestro Gobierno a estabilizar el descalabro económico heredado. Ordenamos el plano fiscal, el plano monetario y el plano cambiario”.

Ads

"Ahora, en nuestro segundo bienio de mandato vamos a llevar a cabo las reformas profundas para tener una economía competitiva", continuó el vocero.

En este sentido, adelantó que el gobierno enviará el viernes 17 de octubre un proyecto de reformas laborales y fiscales al Congreso, para que "la microeconomía acompañe a la macro".

Ads