El vocero presidencial Manuel Adorni se refirió este viernes a la polémica que involucra al diputado nacional José Luis Espert y su relación con Fred Machado, empresario señalado por la justicia como presunto narcotraficante. Si bien destacó que el legislador ya efectuó aclaraciones públicas, dejó abierta la posibilidad de que deba responder más preguntas.

“Las aclaraciones fueron dadas, pero es probable que haya cosas que tenga que seguir explicando”, sostuvo Adorni en conferencia de prensa. Y agregó: “Si sienten que faltan explicaciones, se las tendrán que pedir a José Luis y, por supuesto, está obligado a darlas porque es un funcionario y porque nosotros estamos obligados a ser absolutamente transparentes en todo”.

El propio Espert difundió anoche un video en el que explicó la situación. Reconoció haber recibido una transferencia de USD 200.000 en una cuenta personal en Estados Unidos declarada en la Argentina como parte de una consultoría privada para una empresa minera de la región, luego de la campaña presidencial de 2019. El diputado admitió que, en todo caso, “pecó de ingenuo”.

Consultado sobre la posición de la Casa Rosada, Adorni remarcó que la postura oficial quedó reflejada en un mensaje publicado por el presidente Javier Milei en la red social X. El mandatario expresó: “El profe José Luis Espert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y, como todo ladrón, creen a otros de su misma condición. Fin”.

