“De mi consideración, me dirijo a Usted al efecto de poner en su conocimiento, y por su intermedio en el del Directorio de YPF S.A., mi renuncia al cargo de Director Titular por la Clase A. Sin otro particular, saludo a Usted y por su intermedio a los miembros del Directorio”, expresa el texto de Manuel Adorni dirigido al presidente de la petrolera, Horacio Marín.

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De esta manera, quien fuera Jefe de Gabinete hasta hace unos días también ahora dejó de pertenecer al directorio de la firma estatal.

Adorni viene acumulando denuncias por enriquecimiento ilícito y por incumplimiento en los deberes de funcionario público luego de que trascendieran fuertes inconsistencias entre sus ingresos y sus gastos.

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