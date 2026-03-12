Mientras el jefe de gabinete, Manuel Adorni, intenta explicar el viaje de su esposa junto a la comitiva nacional a Nueva York, le estalló otra polémica: un viaje en jet privado desde San Fernando a Punta del Este para las fechas de carnaval en febrero 2026.

Ante la pregunta del periodista Eduardo Feinmann, Adorni se limitó a responder: “de mi vida privada no hablo”.

FEINMANN APRETÓ A ADORNI POR EL VIAJE DE SU MUJER EN EL AVIÓN PRESIDENCIAL Y LO PUSO NERVIOSO: “YO DE MI VIDA PRIVADA NO HABLO”



-“Era mi deseo que mi mujer me acompañe”

+”Manuel, el avión presidencial no es un taxi para que su mujer se suba” pic.twitter.com/I9CiJiZPLe — Revolución Popular (@RPN_Oficial) March 10, 2026

El que sí habló fue el amigo que lo acompañó en ese jet privado. Se trata del periodista deportivo Marcelo Grandio, quien casualmente trabaja para la TV Pública y hace poco tiempo entrevistó al ex vocero presidencial:

Marcelo Grandio, el periodista que acompañó a su amigo Manuel Adorni a Punta del Este en avión privado, pegó conchabo en Canal 7 y hace una entrevista picante pic.twitter.com/BKdIygQCLb — Beto Valdez (@betovaldez) March 11, 2026

Grandio aseguró que Adorni pagó sus pasajes de ida a la glamorosa Punta del Este: "Él pagó sus 4 pasajes y pagó 3.600 dólares y yo pagué 800 dólares porque era mi parte".

"Él pagó sus 4 pasajes y pagó 3.600 dólares y yo pagué 800 dólares porque era mi parte"

— MARCELO GRANDIO, periodista de la TV Pública que compartió viaje con Adorni.



"No es la primera vez que viajamos juntos con Manuel. Este viaje lo hicimos todos juntos, él pagó sus pasajes.… https://t.co/5bq4xHuYYL pic.twitter.com/SwksPHn5QP — De Acá en Más (@DeAcaEnMasOk) March 12, 2026

En este contexto, Adorni aseguró que se está “deslomando” en Nueva York pero, a su regreso, le pedirán explicaciones por gastos que como mínimo suman 3600 dólares y más de 5000 por el pasaje a Nueva York que, según el funcionario nacional, había sacado su “compañera de vida”.

