Adorni viajó desde San Fernando a Punta del Este en avión privado: según su amigo, el funcionario pagó US$ 3600
El dato lo reveló el periodista Marcelo Grandio, quien acompañó al jefe de gabinete en la aeronave.
Mientras el jefe de gabinete, Manuel Adorni, intenta explicar el viaje de su esposa junto a la comitiva nacional a Nueva York, le estalló otra polémica: un viaje en jet privado desde San Fernando a Punta del Este para las fechas de carnaval en febrero 2026.
Ante la pregunta del periodista Eduardo Feinmann, Adorni se limitó a responder: “de mi vida privada no hablo”.
El que sí habló fue el amigo que lo acompañó en ese jet privado. Se trata del periodista deportivo Marcelo Grandio, quien casualmente trabaja para la TV Pública y hace poco tiempo entrevistó al ex vocero presidencial:
Grandio aseguró que Adorni pagó sus pasajes de ida a la glamorosa Punta del Este: "Él pagó sus 4 pasajes y pagó 3.600 dólares y yo pagué 800 dólares porque era mi parte".
En este contexto, Adorni aseguró que se está “deslomando” en Nueva York pero, a su regreso, le pedirán explicaciones por gastos que como mínimo suman 3600 dólares y más de 5000 por el pasaje a Nueva York que, según el funcionario nacional, había sacado su “compañera de vida”.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión