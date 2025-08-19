Hay cuatro propuestas para los amantes del deporte al aire libre en los municipios bonaerenses. Estas actividades proponen un desafío atlético combinando con la visita a los patrimonios de cada ciudad.

En Laprida, desde las 11:00, arranca el 2° Desafío Aventura Salamone, una competencia que desafía a corredores sobre rutas campestres en cuatro distancias (3 K, 7 K, 15 K y 21 K). La partida será en el Club Atlético Lilan, en la esquina de Juan XXIII y Mitre, con premiaciones por categorías y generales hasta el quinto lugar.

Más información: www.instagram.com/lapridadesafioaventura/

Mientras tanto, en Lezama, la ciudad vibrará desde las 10:00 con el Duatlón Ciudad de Lezama, combinado de running (5 K), ciclismo en asfalto (30 K) y nuevamente running (2,5 K). La prueba tiene cupos limitados a 300 participantes, inscripción vía WhatsApp y premios por categoría.

Más información: www.instagram.com/duatlonlezama/

Al mismo tiempo, Chacabuco se convierte en sede de la 4° Fecha del Duatlón Provincial Bonaerense, desde las 8:00 hasta las 15:00 en la Agrupación Atlética. La prueba, de prestigio en el calendario, combina 2,5 K de running, 20 K en MTB y otros 2,5 K corriendo, en modalidad individual o por equipos, con inscripción arancelada y organización local municipal.

Más información: www.instagram.com/diredeporteschacabuco/

En Dolores, desde Plaza Castelli a partir de las 11:00, se llevará a cabo la Carrera Aniversario Pedro Gatti, una actividad gratuita y abierta, con un circuito callejero de 3 K (participativa) y 10 K (competitiva). Una oportunidad ideal para familias, aficionados del running y quienes buscan pasar una mañana deportiva sin costo de inscripción.

Más información: www.instagram.com/p/DKc6PjTOHDB/