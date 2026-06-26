Mientras la producción lechera muestra signos de crecimiento tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, en Olavarría el panorama es muy diferente. Productores y empresarios del sector aseguran que la actividad atraviesa un proceso de retracción marcado por el cierre de tambos y la pérdida de rentabilidad, especialmente para quienes trabajan sobre campos alquilados.

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Según publicó el medio local Infoeme.com, uno de los referentes que encendió la alarma fue Fernando Benac, titular de Lácteos La Casiana, quien aseguró que en los últimos dos meses cerraron dos tambos en el partido y advirtió que la tendencia podría profundizarse.

“Hoy la producción crece en cuencas lecheras y con productores con campo propio, porque al que renta ya no le termina siendo negocio la lechería”, sostuvo el empresario.

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De acuerdo con datos sectoriales, durante mayo la producción de leche alcanzó los 915 millones de litros en todo el país, con un crecimiento interanual del 2%. Las cuencas Mar y Sierras y Buenos Aires Oeste se mantienen entre las principales regiones productivas del país. Sin embargo, Olavarría, ubicada entre ambas zonas, no logra acompañar esa evolución.

Benac explicó que actualmente existen apenas entre cinco y seis productores que abastecen a su empresa en el distrito, con una recolección diaria cercana a los 25.000 litros. La cifra contrasta con localidades como Tandil, donde en un radio de 50 kilómetros se producen alrededor de 500.000 litros diarios.

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“Muchos de nuestros tambos son en campos rentados. Hoy está bajo el precio de la leche y no conviene porque los alquileres son a valor carne y la carne está muy arriba. Entonces al productor lechero se le elevó muchísimo la renta del campo y no lo compensó con el precio de la leche”, explicó.

El empresario señaló que hasta hace uno o dos años la situación era diferente debido a que el valor de la hacienda y de los alquileres rurales era más bajo. Actualmente, sostuvo, los costos asociados al arrendamiento son uno de los principales obstáculos para sostener la actividad.

La crisis también se refleja en localidades históricamente lecheras del partido. En la zona de Santa Luisa, donde llegaron a funcionar doce tambos, hoy sólo permanecen dos establecimientos en actividad.

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Frente a la caída de la oferta local, Benac indicó que debió modificar su esquema de abastecimiento. “Antes iba a buscar leche a General La Madrid y ahora me estoy inclinando para el lado de Azul y Tandil”, afirmó.

Además, planteó un escenario preocupante para el futuro inmediato. “Yo creo que no van a quedar tamberos en Olavarría y de hecho los que están en el negocio están dudando si siguen o no siguen. Son apasionados de la producción, pero no les está cerrando el negocio”, advirtió.

Según el empresario, otras cuencas cuentan con mejores condiciones productivas, mayor competencia entre industrias y precios más favorables para los productores, una combinación que hoy deja a Olavarría en una posición desventajosa dentro del mapa lechero bonaerense.