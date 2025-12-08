En el marco de su 75° aniversario, Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción especial que ofrecerá un 25% de descuento para viajar a destinos nacionales e internacionales. La oferta estará vigente para emisiones realizadas hasta el domingo 14, a través de su página web, el call center, sucursales y agencias de viajes del país y del exterior.

Para los vuelos dentro del país, el beneficio permitirá viajar entre el 1° de marzo y el 15 de junio de 2026, con la posibilidad adicional de acceder a 6 cuotas sin interés con todos los bancos.

Con respecto a la red regional, el descuento también será del 25% y se aplicará a viajes programados en similar fecha. A su vez, a destinos como Miami, la promoción estará disponible para vuelos comprendidos entre el 1° de marzo y el 20 de mayo de 2026.

