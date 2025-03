El barrio San Javier, en Zárate, quedó sumergido tras el temporal del domingo y lunes. La lluvia desbordó el arroyo lindero, dejando a decenas de familias bajo el agua. Patricia, Juan y Cristian son solo algunos de los damnificados que hoy luchan por recuperar lo poco que les quedó.

Patricia fue de las primeras en evacuar. No podía esperar más. "Nos daba el agua al pecho dentro de casa. Levantamos lo que pudimos sobre las camas, pero lo material se perdió todo", contó en C5N. Su hijo la convenció de salir antes de que fuera peor: "Nos llegaba arriba del pecho, si esperábamos un poco más teníamos que salir nadando". Hoy no se anima a volver: "No sé en qué estado está mi casa, pero sé que ya no tengo nada".

📍Zárate: el temporal dejó a todo un barrio bajo el agua



— C5N (@C5N) March 4, 2025

Juan también perdió todo. Su relato en A24 es desgarrador. "A las 3 de la mañana empezó a subir el agua, cada 15 minutos eran 20 centímetros. A las 6 ya había 60 centímetros dentro de mi casa". Su preocupación no es solo lo que se llevó el agua, sino lo que podría haber pasado: "Gracias a Dios mis hijos estaban en Campana. Si hubieran estado conmigo, hubiera sido un problema, sobre todo ahora que comienzan las clases".

Cristian, por su parte, ya no sabe qué hacer. "Es la cuarta vez que pasa esto. El agua me llega casi al pecho", lamentó en TN. Vive con su esposa y tres hijos, a quienes tuvo que evacuar solo porque la ayuda llegó tarde. "Defensa Civil vino cuando ya no se podía hacer nada". Además de la tragedia climática, denuncia una estafa inmobiliaria: "Nos vendieron terrenos inundables. Nos dijeron que eran seguros y ahora estamos bajo el agua".

El “ESTADO PRESENTE”. PARTE 2.



— Roberto (@Chino24046451) March 4, 2025

Ante el desastre, el intendente Marcelo Matzkin salió a dar explicaciones. "Lo que hoy vivieron los vecinos es una estafa de desarrolladores y la inacción del Estado. En 2019, dos personas armaron este barrio sin autorización. Se los intimó, pero se miró para otro lado". Según el jefe municipal, la situación era evitable: "El barrio se construyó sobre el curso natural del agua que drena el 70% de la lluvia de Zárate. Hoy está todo bajo agua y no queda otra que evacuar".

Matzkin aseguró que tomará medidas. "Voy a presentar una denuncia penal para que se investigue", declaró. Pero para los vecinos, la acción llega tarde. "Nos dejaron poner nuestros ahorros en un lugar donde nunca se debió construir", reprochó Cristian. Mientras tanto, 120 familias esperan soluciones en medio del agua y la desesperación.