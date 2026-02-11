Las actividades se desarrollarán los días sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero, a partir de las 19.00, en el entorno del Palacio Municipal (Av. Pdte. Perón 4276). El escenario principal será el epicentro de la Fiesta Retro elegida por el público de seguidores, con tributos melódicos, DJs en vivo y un repertorio musical de clásicos para bailar y cantar en familia, se informó oficialmente.

Asimismo, habrá un espectáculo de globos aerostáticos, que acompañará cada jornada y sumará una experiencia visual única.

El evento contará también con foodtrucks y la Feria de Artesanos, Microemprendedores y Patio Gastronómico, generando un espacio ideal para recorrer, compartir y disfrutar.

La entrada será libre y gratuita.

