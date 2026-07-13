El gobernador Axel Kicillof desarrollará el próximo viernes una agenda de actividades en La Plata que incluirá la entrega de 400 escrituras a familias de la ciudad y la inauguración de nuevas instalaciones en el Complejo de Niñez de Abasto, según informó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

Ads

La primera actividad será la entrega de unas 400 escrituras en el marco del programa "Mi Escritura, Mi Casa", en un acto que se realizará en el Pasaje Dardo Rocha de la capital provincial.

La iniciativa busca garantizar la regularización dominial de vecinos y vecinas, otorgándoles el título de propiedad de sus viviendas.

Ads

Posteriormente, el mandatario provincial encabezará la inauguración del primer módulo de alojamiento y del nuevo edificio de enfermería del Complejo de Niñez de Abasto, una obra destinada a adolescentes y jóvenes en contexto de encierro.

De acuerdo con lo detallado por Bianco, el proyecto contempla un total de cinco módulos. Tras la habilitación del primero, los restantes serán inaugurados de manera escalonada: dos durante septiembre y diciembre de este año, y los últimos en marzo y junio del próximo año.

Ads

Cuando la obra esté finalizada permitirá incorporar 100 nuevas plazas para adolescentes alojados en dispositivos de régimen cerrado.

El funcionario también precisó que la inversión total destinada al desarrollo del Complejo de Niñez de Abasto asciende a $394.015.000, como parte del plan de fortalecimiento de la infraestructura provincial destinada al sistema de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.