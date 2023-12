La legisladora de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, fue agredida cuando caminaba por el barrio de Villa Urquiza, en la Ciudad de Buenos Aires. Dos personas la increparon y le arrebataron el celular que luego recuperó de manera parcial.

La versión de Lemoine:

“Un tipo de más de 1,90 me arrebató el celular a la fuerza (porque ella no lo consiguió) y mientras ambos se daban a la fuga, partió al medio mi herramienta de trabajo; Tuvo mala suerte ya que una testigo que llamó al 911 al ver el suceso lo vio cuando lo arrojó a un cantero y me ayudó a recuperar la parte que no se robó que es justamente la que contiene las tarjetas de memoria interna y externa. Así que tendré acceso a las imágenes así que, si no alcanza con las imágenes de la cámaras de la calle, están las mías; de modo que la policía los va a encontrar sí o sí”, expresó la flamante diputada bonaerense.

“La razón por la cual decidí filmarlos fue porque me amenazaban. Y ¿qué pensaron? que me iba a asustar y correr? No. Ellos corrieron, como todo cobarde que ejerce violencia y corre porque tiene MUY EN CLARO QUE LO QUE HAC ESTÁ MAL”, continuó.

“Lo que hicieron fue lamentable... Yo voy a seguir caminando por la calle. Yo entiendo muy bien que pasamos una situación difícil y quienes no retuvieron el poder están enojados y dolidos, y si me quieren gritar, increparme o decirme lo que piensan estoy más que dispuesta a escucharlos porque sé que sienten miedo pero... violencia y amenazas no”, siguió.

“Que se termine la Argentina de culpar a la víctima. Y muchísimas gracias a todas las personas que me asistieron en esos momentos, desde transeúntes hasta el personal policial, del SAME y los trabajadores del Pirovano”, cerró.

Un tipo de más de 1,90 me arrebató el celular a la fuerza (porque ella no lo consiguió) y mientras ambos se daban a la fuga, partió al medio mi herramienta de trabajo; Tuvo mala suerte ya que una testigo que llamó al 911 al ver el suceso lo vio cuando lo arrojó a un cantero y me… pic.twitter.com/AEMBgsOIRj — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) December 24, 2023