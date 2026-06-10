Después de más de una década de denuncias y reclamos vecinales, la Justicia Federal se acerca a una definición en una de las causas ambientales más importantes de la provincia de Buenos Aires. La fiscalía pidió condenas de entre 2 y 4 años y 3 meses de prisión para nueve imputados en el juicio por las fumigaciones con agroquímicos realizadas en campos cercanos a barrios de la ciudad de Pergamino.

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La investigación se originó por las denuncias de familias que viven junto a zonas rurales y que sostenían que las pulverizaciones con pesticidas se realizaban demasiado cerca de viviendas, escuelas y espacios poblados. Los vecinos afirmaron durante años que esas prácticas contaminaban el ambiente y podían afectar la salud de la población.

Ahora, tras el desarrollo del juicio oral, el fiscal federal Federico Reynares Solari pidió condenas para cinco productores agropecuarios, un ingeniero agrónomo, un aplicador de agroquímicos y dos funcionarios municipales.

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Qué sostiene la acusación

La fiscalía considera que los imputados realizaron o permitieron fumigaciones con sustancias químicas consideradas peligrosas para la salud y el ambiente en sectores próximos a áreas urbanas de Pergamino.

Por ese motivo, se les atribuyen distintos delitos vinculados a la contaminación ambiental y, en el caso de los funcionarios públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público por no haber controlado el cumplimiento de las normas vigentes.

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Además de las penas de prisión, la fiscalía pidió que se ordene una indemnización para las víctimas y el decomiso de campos y maquinaria utilizados en las fumigaciones investigadas.

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Las penas solicitadas

La condena más alta fue requerida para el productor Fernando Cortese: 4 años y 3 meses de prisión e inhabilitación para ejercer actividades agropecuarias durante ocho años.

Para los productores Mario Roces y Víctor Tiribó se solicitaron 4 años de prisión. En tanto, para los hermanos Carlos y Hugo Sabatini se pidió una pena de 3 años de prisión condicional.

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También se reclamó una condena de 3 años para el ingeniero agrónomo José Luis Grattone y de 2 años de prisión condicional para el fumigador Cristian Taboada.

Por último, la fiscalía pidió 2 años de prisión condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos para los funcionarios municipales Guillermo Naranjo y Mario Tocalini.

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Un caso que marcó el debate sobre las fumigaciones

El expediente de Pergamino se convirtió en uno de los casos más emblemáticos del país en torno al uso de agroquímicos cerca de zonas pobladas.

Las denuncias comenzaron en 2014 y derivaron en estudios ambientales, peritajes y medidas judiciales que pusieron en discusión cuáles deben ser las distancias mínimas para fumigar cerca de barrios, escuelas y viviendas.

Tras los alegatos de la fiscalía, ahora será el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario el que deberá resolver si los acusados son condenados o absueltos.