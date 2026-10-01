La empresa Aguas Bonaerenses confirmó su participación en la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, evento que se llevará a cabo los días 3 y 4 de octubre de 2026. Bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, se espera la llegada de cerca de 2 millones de fieles provenientes de distintos puntos del país para venerar a la patrona de la Argentina.

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Con el objetivo de garantizar la hidratación de los caminantes, la compañía instalará nueve puestos de asistencia distribuidos en puntos clave del recorrido. Esta logística fue coordinada de forma conjunta con la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular y diversas dependencias del Estado bonaerense para asegurar una cobertura eficiente a lo largo de la ruta.

Los dispositivos contarán con cisternas fijas y móviles diseñadas para facilitar la carga y recarga de agua potable. En el municipio de Morón, el puesto se ubicará en la intersección de la Avenida Buen Viaje y San Martín. Por su parte, en General Rodríguez, los puntos estarán situados en el Boulevard Bernardo de Irigoyen, a la altura de la primera plazoleta, en el cruce con la calle Las Heras, en la Avenida España y en la Avenida Teresa Mastellone, además de un puesto adicional en la intersección de la Ruta Provincial N° 7 y la Ruta N° 6.

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En la ciudad de Luján, los peregrinos podrán acceder a los servicios de hidratación en la Estación Lezica y Terrezuri, sobre la Ruta Provincial N° 7; en la esquina de San Martín y Padre Salvaire; y en la intersección de las calles Nuestra Señora de Luján y 25 de Mayo.

La presencia de estos puestos busca mitigar los riesgos derivados del esfuerzo físico prolongado y las condiciones climáticas habituales durante la jornada. La organización recomienda a los fieles planificar sus paradas y hacer uso responsable de los recursos dispuestos para el bienestar de todos los participantes en esta histórica manifestación de fe.

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