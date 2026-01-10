La empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) efectuó una audiencia pública como paso previo a la aplicación de un incremento del 40% en las tarifas del servicio de agua y cloacas, que regirá durante todo 2026 y alcanzará a usuarios residenciales y no residenciales en la provincia de Buenos Aires.

La convocatoria respondió a un pedido formal de la compañía para actualizar el régimen tarifario vigente. La propuesta contempla un esquema diferenciado según la valuación fiscal de los inmuebles, de modo que las propiedades de mayor valor afrontarán un mayor impacto en el monto final de las boletas.

Durante el encuentro, desarrollado en el Salón Auditorio del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, ABSA expuso los fundamentos técnicos, económicos, financieros y jurídicos que respaldan el aumento. De la audiencia participaron funcionarios provinciales, representantes institucionales y vecinos de distintas localidades.

Según informó la empresa, la factura promedio mensual de agua y cloacas para usuarios residenciales pasará de $13.700 a $18.410. Esto se debe a que el módulo residencial se incrementará de $196,76 a $275,46. ABSA presta servicio a unos 2,6 millones de usuarios en 95 localidades bonaerenses.

En el caso de los usuarios no residenciales (comercios e industrias) el módulo aumentará de $255,79 a $440,74. Este segmento abarca a 131.256 unidades y, de acuerdo a lo indicado por la compañía, la actualización se aplicará de manera uniforme, sin cambios en la estructura general del régimen tarifario.

La entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario quedará sujeta a la publicación del acto resolutorio correspondiente. ABSA aclaró que el aumento comenzará a regir a partir del primer día del mes siguiente a dicha publicación. En ese sentido, si la resolución se oficializa en enero, el impacto se verá reflejado recién en las facturas de abril, ya que las boletas de febrero y marzo ya fueron emitidas.

Desde la empresa también confirmaron que se mantendrán los beneficios de la Tarifa de Interés Social y de la Tarifa de Interés Social Institucional, destinados a los sectores más vulnerables.

Durante la audiencia estuvieron presentes el subsecretario de Recursos Hídricos bonaerense, Néstor Álvarez; el presidente de ABSA, Hugo Obed; y el directivo de la Autoridad del Agua (ADA), Máximo Lanzetta. En ese marco, la empresa sostuvo que “desde hace 22 meses se consolidó una transformación inédita que permitió revertir una situación económico-financiera crítica que comprometía seriamente la capacidad de sostener y mejorar el servicio”. Además, remarcaron que la recuperación tarifaria “no fue un fin en sí mismo, sino un medio, junto con los aportes del Estado provincial, para financiar inversiones”, y señalaron que el ajuste solicitado se ubica por debajo del aplicado por otras operadoras similares.

En el espacio de participación ciudadana expusieron representantes de la Defensoría del Pueblo bonaerense, la Defensoría Ciudadana de La Plata, la OMIC de Bahía Blanca, concejales de Coronel Rosales, vecinos de Berisso y Gonnet, y una ONG. Los planteos se centraron en el plan de obras previsto para los próximos cinco años, el tratamiento de efluentes cloacales en Berisso, la cantidad de cuadrillas operativas y la situación del servicio en Coronel Rosales, además de la operatividad de la Planta Depuradora de Punta Alta.

En ese contexto, algunos expositores solicitaron que no se avance con el aumento tarifario mientras persistan las deficiencias denunciadas en determinados distritos.