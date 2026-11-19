Un automovilista fue condenado por la muerte de una policía bonaerense que falleció tras un siniestro vial ocurrido en enero de 2018 sobre la Ruta Provincial 11, a la altura de Aguas Verdes, en el partido de La Costa. La sentencia se conoció casi nueve años después del hecho y estableció una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso, además de cinco años de inhabilitación para conducir.

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El episodio ocurrió el 8 de enero de 2018, cerca de las 13:55, a la altura del kilómetro 336, durante el Operativo Sol. En aquel momento, la ruta todavía tenía una sola calzada para ambos sentidos de circulación.

Según informó Compromiso Diario, un Fiat Idea que circulaba desde Costa del Este hacia Aguas Verdes realizó un giro hacia la izquierda para ingresar a un balneario. Detrás avanzaba una motocicleta de la División Motorizada Zona Norte de la Policía Bonaerense, conducida por una agente que no pudo evitar el impacto contra el lateral del automóvil.

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A raíz del choque, la oficial sufrió heridas gravísimas y fue trasladada inicialmente al Hospital de Mar de Ajó. Posteriormente, la derivaron a un centro de mayor complejidad en la Ciudad de Buenos Aires, donde permaneció internada hasta que falleció el 27 de febrero de 2018, después de varias semanas de agonía.

Los peritajes determinaron que el automovilista había realizado una maniobra antirreglamentaria, sin comprobar que la vía estuviera libre y sin respetar la prioridad de paso.

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El titular del Juzgado en lo Correccional N° 2, Jorge Martínez Mollard, homologó un acuerdo de juicio abreviado y condenó a Juan Sebastián Paolini como autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor.

La resolución estableció dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, por lo que el condenado no deberá cumplir la pena en una cárcel, y cinco años de inhabilitación para conducir.

De esta manera, la Justicia resolvió una causa por una tragedia vial que tuvo como víctima a una integrante de la Policía Bonaerense durante la temporada de verano de 2018.