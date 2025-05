La diputada nacional Agustina Propato pidió al Congreso que acompañe su reclamo para que la Dirección Nacional de Vialidad actúe con urgencia en un tramo clave de la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 92,5, en el partido de Zárate. La legisladora presentó un proyecto de resolución en la Cámara baja solicitando obras de infraestructura vial para garantizar la seguridad y la accesibilidad de miles de personas que transitan por la zona cada día.

El pedido incluye la reparación total de las colectoras norte y sur, el reacondicionamiento de accesos y bajadas de puentes, la instalación de refugios para el transporte público y la construcción de una plataforma peatonal para cruzar con seguridad.

Propato advierte que el estado actual de la traza representa un riesgo permanente para vecinos, trabajadores, estudiantes y conductores. “Estamos hablando de una ruta nacional por la que circulan a diario miles de personas y vehículos vinculados a la producción, el trabajo y la vida cotidiana. No podemos seguir mirando para otro lado mientras los vecinos arriesgan la vida para cruzar o tomar el colectivo”, afirmó.

El reclamo tiene base en las demandas constantes de los barrios linderos a la colectora norte, donde la falta de cruces seguros y refugios para esperar el transporte público se volvió una amenaza cotidiana. A esto se suma el impacto económico de quienes no tienen más opción que moverse en transporte particular: “Las familias que no pueden tomar el colectivo se ven obligadas a usar el auto, con un gasto mínimo diario de $2.600 en peajes. Es una injusticia doble: pagar por circular y hacerlo en condiciones inaceptables”, sostuvo.

La Ruta 9 es una de las principales arterias del país, parte del corredor bioceánico que conecta el norte argentino con el puerto de Buenos Aires. En su paso por Zárate, las colectoras cumplen una función clave: conectan con parques industriales, fábricas y centros logísticos. Según Propato, el mal estado de estas vías no solo complica la vida de los vecinos, sino que afecta directamente la logística y la economía regional.

“Es una cuestión de responsabilidad institucional, de justicia social y de sentido común. La seguridad vial, la inclusión territorial y el desarrollo económico no pueden esperar”, concluyó la diputada en declaraciones publicadas en La Voz de Zárate.