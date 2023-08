El intendente de Chacabuco no va por la reelección y se lanzó como precandidato a Diputado Provincial por la Cuarta Sección Electoral en la lista de Horacio Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio.

“Había tomado la decisión de no renovar como intendente porque confío que tiene que haber una renovación y alternancia política, porque eso genera más democracia. En el transcurso de eso, me ofrecieron integrar la lista seccional de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, entonces acepté porque es una manera de acompañar, no sólo a Alejo Pérez en Chacabuco, sino a los demás candidatos en la seccional”, expresó al Diario Democracia.

El jefe comunal apoya la precandidatura a intendente de Alejo Pérez. En cuanto a su rol como legislar provincial precisó:

“Ser Diputado Provincial es seguir trabajando para la ciudad y para la Región, pero desde otro lugar. Creo que la gente lo ha tomado bien y que nos va a apoyar”.

Dentro de los temas que le preocupan dijo que “una de las problemáticas que tienen todas las ciudades es el tema de la autonomía municipal y eso lo vimos en plena pandemia cuando no podíamos tomar nuestras propias determinaciones”.

“Creo que a nivel salud hay mucho para hacer en la Provincia, desde la formación médica, que tiene que ver con el sistema de residencias y especialidades, hasta la organización del sistema. Tenemos que repensar el rol que cumplen las regiones sanitarias y los sistemas de derivación”, agregó.