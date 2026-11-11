El papa León XIV se despidió este miércoles de la Argentina con un mensaje cargado de emoción al finalizar la multitudinaria misa en la Basílica de Luján, en lo que fue su última actividad pública en el país. Ante una multitud de fieles, agradeció el cariño recibido durante su visita y dejó una frase que marcó el cierre de su encuentro con los argentinos: “Gracias Argentina, me he sentido como en casa”.

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El Pontífice también expresó su agradecimiento a las autoridades, colaboradores y voluntarios que hicieron posible las distintas actividades de su visita, así como a las familias y comunidades que participaron de los encuentros o siguieron las celebraciones a través de los medios de comunicación.

“Hasta siempre, mi querida Argentina… Me he sentido como en casa”. Con palabras de gratitud y cercanía, el Papa León XIV se despidió de los fieles al finalizar la Misa en Luján, a los pies de la Virgen, patrona de Argentina. Un mensaje que expresó el cariño compartido durante su visita y la calidez con la que fue recibido. Antes de continuar su viaje apostólico hacia Perú, el Santo Padre dejó una despedida que los argentinos guardarán en el corazón: “Gracias Argentina por recibirme con los brazos abiertos”. Sigue nuestra cobertura del Papa León en Uruguay, Argentina y Perú en https://t.co/NlWW7lurZt y mira todos los videos completos de todos sus eventos en https://t.co/3w2upEIaDd — EWTN News Español (@aciprensa) November 11, 2026

Durante su mensaje, volvió a destacar la figura de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, y recordó la historia de su llegada a estas tierras. “Llegó a estas tierras en una carreta y no quiso continuar su camino, se quedó para siempre con ustedes”, señaló.

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En ese marco, pidió que Dios bendiga al país y mencionó las distintas regiones de su geografía, desde los cerros y valles del norte hasta los glaciares del sur, los ríos del este y las cordilleras del oeste.

El recuerdo del papa Francisco y una despedida con emoción

León XIV también tuvo palabras para su antecesor, el papa Francisco, a quien volvió a mencionar como una figura inseparable de la historia argentina. “Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a este país, cuna de nuestro querido Papa Francisco”, expresó.

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El momento más emotivo llegó cuando explicó que debía continuar su misión pastoral en otros lugares. “El sucesor de Pedro hoy debe seguir su misión en otros lugares, donde el Señor le envía, pero quiere decirles que los lleva a todos en su corazón”, manifestó.

La respuesta de los presentes fue inmediata. Entre aplausos, banderas argentinas y pañuelos, la multitud comenzó a entonar el clásico “Olé, olé, olé, olé, León, León”, en una escena que reflejó el clima de emoción que atravesó la despedida.

Fue entonces cuando el rostro del Papa dejó ver su conmoción. León XIV se llevó una mano hacia el ojo izquierdo, en un gesto que pareció ser para secarse una lágrima, mientras continuaban los aplausos y los cantos de los fieles.

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Antes de concluir, el Pontífice pidió a los argentinos que permanezcan unidos en Cristo, que recen unos por otros y que sigan bajo el amparo de la Virgen de Luján. También los convocó a “ir y anunciar el evangelio con alegría y gratitud”.

“Gracias Argentina por recibirme con los brazos abiertos. Hasta siempre, mi querida Argentina”, fueron sus palabras finales antes de cerrar la ceremonia con la tradicional bendición.