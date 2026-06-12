El anuncio fue realizado este viernes a 70 años de los fusilamientos de junio de 1956. El mismo se llevó adelante durante un acto homenaje organizado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) en el Sitio de la Memoria Plaza Islas Malvinas, donde se recordó a las víctimas y se señalizó el lugar exacto donde fue fusilado el teniente coronel Oscar Lorenzo Cogorno.

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“Los Juicios por la Verdad han demostrado ser una herramienta fundamental donde el paso del tiempo, la muerte de los responsables o las limitaciones procesales impiden la persecución penal. La verdad también repara, la verdad reconoce, la verdad restituye dignidad a las víctimas y permite a la sociedad construir memoria colectiva sobre los hechos más dolorosos de su historia”, sostuvo Alak; y agregó: “Setenta años después, la búsqueda de la verdad sigue siendo una forma de justicia”.

La iniciativa busca impulsar un proceso judicial orientado a la reconstrucción de la verdad histórica sobre los hechos ocurridos entre el 9 y el 12 de junio de 1956, constituyendo una acción reparatoria para las víctimas, sus familiares y para el conjunto del pueblo peronista, que durante décadas sostuvo la memoria de aquellos crímenes frente al silencio y la impunidad.

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A siete décadas de los fusilamientos, la Municipalidad de La Plata reafirma así su compromiso con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, entendiendo que la reparación no se agota en la sanción penal, sino que también exige el esclarecimiento público de los hechos y el reconocimiento institucional de quienes fueron perseguidos y asesinados por defender la democracia y la voluntad popular.

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