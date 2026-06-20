El intendente de La Plata, Julio Alak, anunció la creación del Museo de la Bandera durante el acto de promesa de lealtad a la enseña nacional que realizaron más de mil estudiantes de cuarto año de escuelas de la ciudad ayer en Plaza Belgrano.

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“Hoy es un día de gran felicidad”, expresó Alak, y adelantó: “A partir de esta semana, vamos a empezar a llevar adelante la creación del Museo de la Bandera. Se va a inaugurar el 20 de junio del año que viene y ahí se va a honrar a Manuel Belgrano”.

En ese sentido, el jefe comunal reconoció a Belgrano como "el patriota que nos legó la bandera más linda del mundo", y valoró: "Queremos agradecerle a Belgrano todo lo que nos dio. Tanto él como San Martín fueron símbolos de soberanía, de defensa de la patria, querían que fuéramos libres, soberanos y por ese objetivo entregaron su vida. Ese símbolo de la soberanía lo tenemos que tener siempre en el corazón".

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El nuevo espacio estará destinado a preservar y difundir el legado del prócer y buscará consolidar un ámbito dedicado a la historia del símbolo patrio, promoviendo actividades educativas, culturales y de divulgación para vecinos, estudiantes y visitantes.

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