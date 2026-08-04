El intendente de La Plata, Julio Alak, y su par de Bahía Blanca, Federico Susbielles, mantuvieron este martes una reunión de trabajo y firmaron un hermanamiento entre ambas ciudades con el objetivo de fortalecer la cooperación institucional y el desarrollo de políticas conjuntas orientadas a modernizar la administración pública.

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Además, el intendente platense acompañó la presentación del Código de Ordenamiento Urbano del municipio del sur bonaerense y ambos mandatarios intercambiaron experiencias sobre planificación urbana y ordenamiento territorial, un eje central para el crecimiento sostenible y el desarrollo productivo.

“Bahía Blanca tiene un perfil académico, productivo y cultural muy fuerte, es una ciudad de enorme relevancia”, destacó Alak, y agregó: “Los argentinos y los bonaerenses la sienten como una de las ciudades más relevantes que ha construido nuestra patria en sus 200 años”.

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“La Plata fue una de las primeras ciudades de América en ser planificada antes de poblarse y Bahía Blanca está encarando un proceso de ordenamiento urbano”, continuó, y enfatizó: “El urbanismo es muy importante, por eso hemos traído el plan de ordenamiento territorial antes de presentarlo públicamente con el gobernador dentro de un mes; hemos traído un primer ejemplar para aportar al desarrollo urbano que está realizando Bahía”.

Por su parte, Susbielles expresó: "Hace tiempo venimos conversando con Julio Alak para que Bahía Blanca y La Plata puedan generar mecanismos de colaboración y trabajo conjunto ya que tienen temas de mucha similitud”. Y resaltó: “La Plata es una ciudad con una fuerte raigambre académica, científica, con universidades de prestigio, con mucho movimiento industrial y comercial".

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Además, el jefe comunal bahiense afirmó: "Hemos planteado un hermanamiento de ciudades y de las instituciones que va más allá de la mirada de los intendentes, con lo cual vamos a construir un equipo de trabajo para poder realizar intercambios".

PLANIFICACIÓN URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Durante la presentación del Código de Ordenamiento Urbano bahiense, Alak repasó el contexto histórico que dio origen a La Plata como una ciudad concebida a partir de un proyecto urbano y explicó que, tras asumir la gestión en diciembre de 2023, se impulsó junto al Gobierno bonaerense la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial para recuperar la capacidad de planificar el crecimiento. También explicó los lineamientos del proyecto e hizo hincapié en el aporte académico y el consenso institucional.

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Asimismo, durante el encuentro se acordó avanzar en la organización de una próxima jornada en La Plata que reunirá a representantes de ambos municipios junto a universidades e instituciones de los distritos para debatir estrategias de desarrollo productivo regional, poniendo el foco en el potencial logístico, portuario, aeroportuario, científico y académico de ambas ciudades.

COOPERACIÓN Y HERMANAMIENTO ENTRE LA PLATA Y BAHÍA BLANCA

A partir del hermanamiento, se firmó un acuerdo que prevé el intercambio de prácticas, metodologías y herramientas tecnológicas para optimizar la administración tributaria local y la implementación de procesos mecanizados para el análisis de datos.

El acuerdo también incluye la planificación y el seguimiento inteligente de la obra pública y la infraestructura urbana; la optimización del diseño, el mapeo y el monitoreo operacional de los servicios públicos municipales (gestión de residuos, alumbrado, arbolado y mantenimiento vial) y el diseño de procesos administrativos tendientes a la simplificación de trámites administrativos orientados a la despapelización y el uso de plataformas digitales.

Asimismo, contempla la promoción de la transparencia de datos y el fortalecimiento de las capacidades operativas de las distintas áreas de gobierno; la implementación de instancias de formación, capacitación y actualización técnica; y el desarrollo de un espacio de trabajo conjunto de carácter experimental orientado a la puesta en marcha, el seguimiento y la evaluación de instrumentos, proyectos urbanos y territoriales y estrategias de intervención.