"Evocamos la memoria de la abanderada de los humildes y de una líder indiscutible de la historia argentina, que representa el amor por los desposeídos y los trabajadores”, sostuvo Julio Alak durante el acto.

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“Estamos convencidos de que nuestro país tendrá dentro de poco un gobierno nacional, popular y democrático que represente nuevamente su sencillez y sus valores”, destacó el Intendente platense..

Organizada por la Comisión Permanente de Homenajes a Eva Perón, la jornada se desarrolló al pie del busto erigido en honor a la “abanderada de los humildes”, un sitio histórico donde diversas organizaciones se congregan año a año para recordarla.

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Por su parte, Axel Kicillof sostuvo que “hoy la provincia de Buenos Aires y toda la Argentina se llenan de homenajes para mantener viva la memoria de Evita”. “Ella nos enseñó que detrás de cada necesidad hay un derecho y una obligación, por eso nuestro deber no es solo denunciar los problemas, sino brindar respuestas y soluciones concretas para nuestro pueblo”, agregó.

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