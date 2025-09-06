Durante el mes de agosto, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Olavarría efectuó un total de 110 servicios operativos en distintos puntos de la ciudad y en las localidades de su jurisdicción. Las acciones abarcaron incendios, rescates, capacitaciones, guardias y presencia institucional.

Ads

El detalle de las intervenciones:

20 incendios en viviendas, automóviles, pastizales y comercios.

4 rescates de personas, brindando asistencia en situaciones de riesgo.

2 rescates de animales en domicilios y espacios públicos.

3 instancias de capacitación, tanto en el cuartel como en encuentros regionales.

40 guardias operativas cubiertas en el Cuartel Central y destacamentos.

15 participaciones en actos y actividades comunitarias (festejos locales, delegaciones y actos patrios).

Tareas varias de asistencia, prevención y mantenimiento del cuartel.

El despliegue incluyó tanto respuestas de emergencia como actividades de prevención y vinculación con la comunidad.

Ads

“Cada salida a un servicio representa nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad”, expresaron con orgullo, los Bomberos Voluntarios.

Ads