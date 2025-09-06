Alarmantes cifras en Olavarría: Durante agosto, los Bomberos, efectuaron 110 intervenciones
Las acciones abarcaron incendios, rescates, capacitaciones, guardias y presencia institucional. El detalle del informe.
Durante el mes de agosto, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Olavarría efectuó un total de 110 servicios operativos en distintos puntos de la ciudad y en las localidades de su jurisdicción. Las acciones abarcaron incendios, rescates, capacitaciones, guardias y presencia institucional.
El detalle de las intervenciones:
- 20 incendios en viviendas, automóviles, pastizales y comercios.
- 4 rescates de personas, brindando asistencia en situaciones de riesgo.
- 2 rescates de animales en domicilios y espacios públicos.
- 3 instancias de capacitación, tanto en el cuartel como en encuentros regionales.
- 40 guardias operativas cubiertas en el Cuartel Central y destacamentos.
- 15 participaciones en actos y actividades comunitarias (festejos locales, delegaciones y actos patrios).
- Tareas varias de asistencia, prevención y mantenimiento del cuartel.
El despliegue incluyó tanto respuestas de emergencia como actividades de prevención y vinculación con la comunidad.
“Cada salida a un servicio representa nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad”, expresaron con orgullo, los Bomberos Voluntarios.
