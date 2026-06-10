La Municipalidad de Alberti realizó este martes un acto conmemorativo por el 116° aniversario de la declaración del Partido de Alberti, una fecha histórica que marcó la autonomía del distrito respecto de Chivilcoy.

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La actividad se llevó a cabo en el monumento de la Plaza Arias, donde se realizó el tradicional izamiento de la bandera. Participaron el intendente Jorge Gaute, la secretaria de Educación, Ambiente e Integración Territorial, Daniela Albizzatti, y la alumna Maia Pulero, quienes estuvieron a cargo de elevar la enseña nacional.

Durante la ceremonia también se recordó el Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, en una jornada que combinó el homenaje a la historia local con la reivindicación de la soberanía nacional.

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Por su parte, el secretario de Gestión Cultural y Promoción del Patrimonio, Hernán Cristóbal, repasó los antecedentes históricos que llevaron a la creación del Partido de Alberti y explicó el trabajo realizado en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires para lograr que la localidad dejara de depender administrativamente de Chivilcoy.

Del acto participaron además las banderas de ceremonia de establecimientos educativos, efectivos de la Policía Comunal, representantes de los Bomberos Voluntarios, funcionarios municipales y vecinos que acompañaron la conmemoración.

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