El Concejo Deliberante de Alberti aprobó luego de ser elevado por el Ejecutivo una ordenanza de modificación de cría intensiva de ganado, conocidos como feedloots. En ella se pasa la exclusión de 300 a 5000 metros de los centros poblados, y de 1500 metros de los cursos de agua, escuelas y viviendas rurales.

La norma generó el rechazo del bloque de Juntos por el Cambio, que no acompañó el proyecto, y el de productores ganaderos que plantearon una movilización a la comuna que gobierna Germán Lago (Frente de Todos) en reclamo de una norma que consideran desincentiva la producción.

El ex presidente de Productores Rurales y actual secretario, Juan Manuel Zunino, dijo que el distrito cuenta con 110.000 hectáreas productivas y "de avanzar con esto, son 30.000 has. donde no se podrá producir ganadería, esto afecta a más de 100 productores, en su mayoría pequeños ganaderos" y que "hoy en el partido hay 44.000 cabezas. Van a quedar muchos campos improductivos".

Ante las voces de disconformidad por la ordenanza el secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad, Daniel Palazzo, dijo a Canal 5 Alberti que el actual límite de 300 metros "nos parecía inadecuado mantener y que particularmente para este tipo de emprendimientos como el feedlot debía ser modificado y extendido. Lejos estamos, muy lejos, de querer restringir la producción ganadera en el distrito, sabiendo que históricamente Alberti ha sido un distrito agrícolo ganadero, sería totalmente irracional, insensato".

El funcionario adelantó que "la ordenanza va a ser promulgada y reglamentada, y vamos a ligarla a la ley provincial que la regula, estableciendo algunas pautas específicas para después sobre cada emprendimiento en particular que nos venga a pedir una habilitación para su zonificación, nosotros establecer la distancia adecuada de acuerdo a las características de cada uno".