Alberto Samid anunció su candidatura a primer Diputado Nacional de la Provincia de Buenos Aires por el Frente Patriota Federal. El histórico empresario cárnico y exlegislador provincial vuelve a la escena política para encabezar las próximas elecciones legislativas por la coalición liderada por César Biondini.

Hoy firmé mi candidatura a primer Diputado Nacional de la Provincia de Buenos Aires por el Frente Patriota Federal.



¡Viva Perón! ✌️

¡Viva la Patria! 🇦🇷 pic.twitter.com/N05JKnFOOd — Alberto Samid (@soyalbertosamid) August 14, 2025

El empresario ya había anticipado su retorno mediante un video compartido en redes, donde expresó su intención de “cuidar la mesa de los argentinos” y reafirmó su identidad ideológica: “¡Yo soy peronista!”. El anuncio fue confirmado por Biondini, quien lo nombró oficialmente como cabeza de lista para diputados nacionales en la provincia.

En diálogo con Noticias Argentinas, Samid se refirió al deterioro de la economía doméstica y a las dificultades cotidianas que atraviesan sus amigos como principal motivación: “no les alcanza para los remedios”, “sus hijos perdieron su trabajo”, expresó. “Les puedo dar una mano con mi experiencia y voy a trabajar en eso”.

“En octubre, voy a ser diputado nacional y vamos a lograr que a los jubilados les subsidien la carne y que no paguen iva. Porque ellos tienen derecho a comer carne todos los dias, no una vez por mes. No puede ser que en el principal país ganadero, la carne se la coman los chinos y no nuestros jubilados”, prometió.

Defensor del “compre argentino”, Samid advirtió sobre la crisis de las PyMEs afectadas por la importación indiscriminada de productos como alimentos y recalcó su compromiso con el fortalecimiento de la producción local.

El Frente Patriota Federal

Es una alianza que combina nacionalismo y peronismo tradicional, liderada por César Biondini. Su estrategia en la provincia de Buenos Aires busca capitalizar el voto conservador-popular que no se identifica ni con el kirchnerismo ni con la derecha liberal. En julio, el espacio presentó listas completas para las ocho secciones electorales bonaerenses.

