Un hombre de 57 años, visiblemente alcoholizado, desató una escena de violencia que empezó con una pelea de pareja, siguió con golpes y destrozos dentro del cuarto y terminó con un intento de agresión a uno de los efectivos policiales que acudieron al lugar tras un llamado al 911.

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Según reconstruyó el personal de la comisaría segunda al llegar al hotel, la situación se desencadenó cuando una de las hijas de la mujer, también de 57 años, se presentó en el establecimiento para pedirle ayuda. El hecho irritó a su pareja, que ya estaba bajo los efectos del alcohol. En ese estado, la empujó fuera de la habitación, cerró la puerta y comenzó a descargar su furia contra todo lo que encontró adentro.

Golpes y ruidos desde el segundo piso obligaron a la recepción a llamar a la policía. Cuando entraron, el panorama era de destrucción total.

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Con apoyo del Comando de Patrullas, los efectivos ingresaron al cuarto y se encontraron con ese panorama de destrucción: ventana con vidrio roto, barral de cortina arrancado, taza de baño destruida, objetos de higiene dispersos y un cable de antena arrancado.

Al intentar dialogar con el hombre, la situación se complicó aún más. El huésped reaccionó con insultos y llegó a intentar golpear a uno de los policías, aunque el ataque no llegó a concretarse.

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El hombre fue identificado y demorado. La Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Leandro Arévalo, tomó intervención de inmediato y dispuso la formación de una causa por el delito de daño. Por el momento, la carátula no incluye el intento de agresión al policía, aunque la investigación sigue en curso.