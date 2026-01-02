Los turistas que arrancaron el año en la Costa bonaerense deberán enfrentar este viernes vientos intensos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla para las playas que van desde Mar Chiquita hasta Carmen de Patagones, en el sur de la provincia de Buenos Aires.

Según el SMN, se esperan vientos del sur de entre 40 y 55 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. La advertencia incluye localidades como Mar del Plata, Miramar, Necochea, Claromecó, Monte Hermoso y Bahía Blanca.

El organismo también emitió alertas amarillas por tormentas fuertes para provincias del norte del país, como Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y Tucumán, mientras que en Santa Cruz hay vigentes alertas por lluvias intensas.

En el AMBA, la situación es más tranquila. Tras un fin de año con temperaturas que rozaron los 40 °C, este viernes se espera una jornada templada con cielo despejado y máxima cerca de 28 °C. Para el sábado, la mínima rondará los 17 °C y la máxima los 26 °C, mientras que el domingo se prevé una mínima de 17 °C y una máxima de 28 °C.

El inicio de la próxima semana también será sin lluvias, con mínimas de 20 °C y máximas de 30 °C, según las previsiones del SMN.

